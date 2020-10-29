Okan Buruk: Gurur duydum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG maçının ardından özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getirdi. PSG gibi geçen yıl final oynamış bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden Buruk, "Rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirdik. Gol denemelerimiz oldu. İlk yarıda rakipten daha çok rakip kalede gol aradık. Şans yanımızda olsaydı kazanabilirdik. Yenilgiye rağmen sergilediğimiz futboldan gurur duydum. Futbolcularımı kutluyorum. Hem gruptaki ilk puanımızı almak, hem de ülke puanına katkı yapmak isterdik ama olmadı. Gelişerek, hataları düzelterek çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.