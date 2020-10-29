Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk: Gurur duydum

: Gurur duydum

Başakşehir Teknik Direktörü , “Yenilgiye rağmen iyi bir mücadele çıkardık. Oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:56 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Okan Buruk: Gurur duydum
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , maçının ardından özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getirdi. PSG gibi geçen yıl final oynamış bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden Buruk, "Rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirdik. Gol denemelerimiz oldu. İlk yarıda rakipten daha çok rakip kalede gol aradık. Şans yanımızda olsaydı kazanabilirdik. Yenilgiye rağmen sergilediğimiz futboldan gurur duydum. Futbolcularımı kutluyorum. Hem gruptaki ilk puanımızı almak, hem de ülke puanına katkı yapmak isterdik ama olmadı. Gelişerek, hataları düzelterek çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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