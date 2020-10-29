Medipol Başakşehir'e yazık oldu

UEFA Şampiyonlar Lig'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında PSG'ye kök söktürse de sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Neymar, Mbappe, Di Maria gibi dünyaca ünlü yıldızların ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelenin ilk yarısında temsilcimiz Fransız rakibi karşısında daha etkiliydi. 14'te Edin Visca, 24'te Rafael, 37'de bir kez daha Visca ile rakip kalede etkili olduk ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0 bitti.

SIRADAKİ RAKİP MANU

Güçlü rakibi önünde kapanmak yerine 'hücum' oynayan Başakşehir, ikinci devre de fırsatlar yakaladı ama golü bulamadı. 64'te soldan Mbappe'nin kullandığı kornerde Moise Kean'in kafa vuruşuyla 1-0 geriye düşen temsilcimiz, 71'de Deniz ile gole çok yaklaştı. 79'da Kean bir kez daha ağlarımızı sarstı. PSG sahadan 2-0 galip ayrılırken, temsilcimiz gruptaki ikinci maçını da kaybetti. M.Başakşehir, 4 Kasım'da Manchester ile karşılaşacak.

PSG'NİN DEĞERİ ŞEHİR'İN 10 KATI!

Medipol Başakşehir, dün ilk kez sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı. Ancak rakibi PSG ile Başakşehir arasında 10 kat fark vardı. Dün sahaya çıkan 11'lerin kadro değerlerine bakıldığında PSG'nin 511.5 milyon euro, Başakşehir'in ise 52.3 milyon erou'luk bir kadroyla oynadığı dikkat çekti.

İLK MAÇA GÖRE BİR DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta Leoynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi. Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.

ÖZDEMİR VE GÜNEŞ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Başakşehir-PSG maçını TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte takip etti.

NEYMAR SAKATLANDI

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar, Başakşehir maçında sakatlandı. Mücadeleye 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, 25'inci dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sol baldırını tutmaya baladı. Bir süre saha kenarında sağlık görevlilerinin ilgilendiği Sambacı, kendini denedi ama oyuna devam edemedi. Neymar, 26'da yerini İspanyol orta saha Pablo Sarabia'ya bıraktı.

MEHMET TOPAL 100. MAÇINA ÇIKTI

PSG maçına 11'de başlayan Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. karşılaşmasına çıktı. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve ispanya La Liga'da da Valencia forması giyen 34 yaşındaki Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 100 maçta 6 gol atıp, 3 de asist yaptı.