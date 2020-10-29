Ba’dan Fransa’ya ders

Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan PSG maçı öncesi Fransa'dan Le Parisien gazetesine bir röportaj verdi. Çocukluğundan beri PSG'yi tuttuğunu söyleyen Demba Ba, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a karşı Avrupa'da haksız bir yaklaşım olduğunu da belirtti. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Oynadığım kulübün değerlerinin farkında olmam da çok önemli. Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim" ifadesini kullandı.