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Ba’dan ’ya ders

’nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Diktatör olsaydı her yıl şampiyon olurdu”

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:59 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Ba’dan Fransa’ya ders
'in Senegalli golcüsü , Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçı öncesi 'dan gazetesine bir röportaj verdi. Çocukluğundan beri PSG'yi tuttuğunu söyleyen Demba Ba, 'a karşı 'da haksız bir yaklaşım olduğunu da belirtti. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Oynadığım kulübün değerlerinin farkında olmam da çok önemli. Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim" ifadesini kullandı.
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