Son dakika | UEFA Şampiyonlar Ligi: İşte Başakşehir'in grubunda puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.

PSG karşısında birçok tehlikeli pozisyona giren temsilcimiz Başakşehir, atakların sonunu getiremedi ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 64 ve 79. dakikalarda Moise Kean kaydetti.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanını aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

İşte bu sonuçlar beraber Başakşehir'in grubunda puan durumu:

Leipzig: 3

Paris Saint-Germain: 3

Manchester United: 3

Medipol Başakşehir: 0