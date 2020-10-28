Medipol Başakşehir 0-2 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.

Karşılaşma konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 64. ve 79. dakikada Moise Kean kaydetti.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanını aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başladı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında RB Leipzig karşısında sakatlık yaşayan Caiçara'nın yerine Berkay Özcan'ı sahaya süren Okan Buruk'un PSG maçı ilk 11'i şöyle: "Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Deniz, Crivelli."

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Başakşehir'e karşı "Navas - Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean." ilk 11'i ile sahada yer aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 32'NCİ MAÇ

Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32'nci karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip; 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT

Başakşehir'de PSG maçı kadrosunda 4 isim eksik. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kritik maçta görev alamadı. Fransız ekibinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında görev alamadı.

ŞENOL GÜNEŞ TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir - Paris Saint Germain mücadelesini tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain müsabakasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek tribünden takip etti. Güneş'e Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da eşlik etti.