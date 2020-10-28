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Haydi ! İşte muhtemel 11'ler

Devler Ligi’ndeki tek temsilcimiz , son finalist Saint-Germain’i konuk ediyor. Stadı’nda 20.55 başlayacak maçı İsveçli hakem Ekberg yönetecek. İşte muhtemel 11'ler...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:27 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Haydi Başakşehir! İşte muhtemel 11'ler

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Medipol , H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi son finalisti Saint-Germain'i konuk ediyor. Başakşehir Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. İlk maçlarını kaybeden iki takımın da puanı bulunmuyor. Grubun diğer maçında ise ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK VAR
Turuncu-lacivertlilerde, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yok. Fransız temsilcisinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakat olduğu için oynamayacak. Kadro değeri 832 milyon euro'yu bulan kendi liginde de lider konumda. Ligde 6 maç kazanıp 18 puan toplayan Tuchel'in talebeleri, 20 gol attı, kalesinde 3 gol gördü ve averajla zirveye çıktı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker, Marquinhos, Rafinha, Gueye, Neymar, Mbappe, Kean

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