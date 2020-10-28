Başakşehir Paris Saint-Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Başakşehir gruptaki ilk maçını Almanya deplasmanında RB Leipzig'e karşı oynamış ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı. PSG de aynı şekilde İngiliz ekibi Manchester United karşısında mağlup olmuş ve maçtan puansız ayrılmıştı.

Başakşehir'de 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle PSG karşısında forma giyemeyecek. Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu kritik maçta görev alamayacak isimler. Ayrıca Mahmut Tekdemir ve Rafael'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

BAŞAKŞEHİR-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma bu akşam saat 20.55'te başlayacak. Zorlu müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

AVRUPA'DAKİ 32. MAÇ

Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gole engel olamadı. Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek.

SAHASINDAKİ 16. AVRUPA RANDEVUSU

İstanbul ekibi, Paris Saint-Germain mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 16. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 15 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü.

EN GOLCÜSÜ VISCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

BAŞAKŞEHİR-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli, Visca, Kahveci, Topal, Giuliano, Ba, Crivelli

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Herrera, Rafinha, Di Maria, Mbappe, Neymar

