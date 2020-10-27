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'dan küstah Fransız'a dersi!

'in yıldız golcüsü , Fransız gazeteciye dersi verdi. Senegalli golcü, Türkiye ile arasındaki gerginlikten etkilenen küstah gazeteciye, "Endişelenme, Parisliler 'da güvende olacak" cevabını verdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 12:54
Demba Ba'dan küstah Fransız'a Türkiye dersi!

Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i () ağırlayacak 'in Senegalli santrforu , maçın ile arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, "Parisliler 'da güvende olacak." yanıtını verdi.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG'nin İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir'de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak "Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir." yorumu yaptı.

Demba Ba, forması giydiği 2014'ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

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