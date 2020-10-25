Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u farklı yendi: 5-1. 11. dakikada Visca'nın penaltısı ile öne geçen İstanbul ekibine 3 dakika sonra Podolski karşılık verdi: 1-1. 23'te yeniden Visca, 27'de İrfan Can ve 35'te Crivelli'nin golleriyle devreyi 4-1 önde bitiren İstanbul ekibi, 83'te Guiliano'nun sayısıyla galibiyeti perçinledi. Antalya'da Amilton 41'de kırmızı gördü. Geçen hafta Trabzon maçında ligdeki ilk galibiyetini alan Başakşehir böylece üst üste 2. zaferini yaşadı.
Başakşehir gaza bastı
Ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan İstanbul ekibi, dün de Antalya’yı dağıttı. Visca (2), İrfan Can, Crivelli ve Guiliano’nun golleriyle şov yaptı.
Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50