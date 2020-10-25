Başakşehir gaza bastı

Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u farklı yendi: 5-1. 11. dakikada Visca'nın penaltısı ile öne geçen İstanbul ekibine 3 dakika sonra Podolski karşılık verdi: 1-1. 23'te yeniden Visca, 27'de İrfan Can ve 35'te Crivelli'nin golleriyle devreyi 4-1 önde bitiren İstanbul ekibi, 83'te Guiliano'nun sayısıyla galibiyeti perçinledi. Antalya'da Amilton 41'de kırmızı gördü. Geçen hafta Trabzon maçında ligdeki ilk galibiyetini alan Başakşehir böylece üst üste 2. zaferini yaşadı.