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gaza bastı

Ligde geçen hafta alan ekibi, dün de ’yı dağıttı. (2), , ve ’nun golleriyle şov yaptı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Başakşehir gaza bastı

, sahasında 'u farklı yendi: 5-1. 11. dakikada 'nın penaltısı ile öne geçen ekibine 3 dakika sonra Podolski karşılık verdi: 1-1. 23'te yeniden Visca, 27'de ve 35'te 'nin golleriyle devreyi 4-1 önde bitiren İstanbul ekibi, 83'te 'nun sayısıyla galibiyeti perçinledi. 'da Amilton 41'de kırmızı gördü. Geçen hafta maçında ligdeki alan Başakşehir böylece üst üste 2. zaferini yaşadı.

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