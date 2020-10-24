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Burası eviniz gardaş!

Başkanı Gümüşdağ, ’ı, Villarreal maçında konuk etmelerinin gurur verici olduğunu, 3 maçı da onayladıklarını belirtti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 22:46 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Burası eviniz gardaş!
Başkanı , 'ın da yer aldığı Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcisi 'ın Villarreal ile oynayacağı maçta sahalarını açacaklarını ve bundan onur duyacaklarını söyledi. "Biz hep şu duyguyu yaşarız, iki devlet tek millet" diyen Başkan Gümüşdağ, "Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur. Hemen onayını verdik. Hatta biz 3 maç onay verdik. Eğer diğer maçlara da onay verirse burada kendi evindeymiş gibi oynayacaklar. Karabağ'ı kendi stadındaymış gibi ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.
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