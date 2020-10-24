Burası eviniz gardaş!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sivas'ın da yer aldığı Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın Villarreal ile oynayacağı maçta sahalarını açacaklarını ve bundan onur duyacaklarını söyledi. "Biz hep şu duyguyu yaşarız, iki devlet tek millet" diyen Başkan Gümüşdağ, "Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur. Hemen onayını verdik. Hatta biz 3 maç onay verdik. Eğer diğer maçlara da UEFA onay verirse burada kendi evindeymiş gibi oynayacaklar. Karabağ'ı kendi stadındaymış gibi ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.