Medipol Başakşehir'den Caiçara'ya geçmiş olsun mesajı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, 26. dakikada topsuz alanda sakatlanmıştı. Sakatlıktan sonra tedavisi yapılan Caiçara oyuna devam edemeyerek oyuna Berkay Özcan dahil olmuştu. Yapılan tetkikler sonrası Caiçara'nın aşil tendonunun koptuğu anlaşılırken oyuncu ameliyat edildi.

Medipol Başakşehir Kulübü oyuncusu için resmi web sitesinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Futbolcumuz Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim Salı günü oynanan RB Leipzig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanımız Mesut Altan, CEO'muz Mustafa Eröğüt ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Brezilyalı futbolcumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu."