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'den Caiçara'ya geçmiş olsun mesajı!

'nde Alman ekibi Leipzig ile karşılaşan 'de 'nın aşil tendonu kopmuştu. Ameliyat edilen Caiçara için kulübü Medipol Başakşehir'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 13:17
Medipol Başakşehir'den Caiçara'ya geçmiş olsun mesajı!

'nde Leipzig ile karşılaşan 'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı sağ bek , 26. dakikada topsuz alanda sakatlanmıştı. Sakatlıktan sonra tedavisi yapılan Caiçara oyuna devam edemeyerek oyuna Berkay Özcan dahil olmuştu. Yapılan tetkikler sonrası Caiçara'nın aşil tendonunun koptuğu anlaşılırken oyuncu ameliyat edildi.

Medipol Başakşehir Kulübü oyuncusu için resmi web sitesinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Futbolcumuz Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim Salı günü oynanan RB Leipzig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edildi. Başkanımız , Asbaşkanımız Mesut Altan, CEO'muz Mustafa Eröğüt ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Brezilyalı futbolcumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu."

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