Başakşehir'de Okan Buruk: Üstün taraf bizdik

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Maça net bir gol kaçırarak başladık. 1-0 öne geçebilirdik. İlk 20 dakikada 2-0 geriye düşüş ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Maçın başında rakipten çekindik ancak oyuna devam ettiğimiz süre içerisinde üstünlüğümüzü gösterdik" ifadelerini kullandı. Oyunun genelinde üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirten Buruk, "Onlar da öndeki etkili oyuncuları ile çok fazla pozisyon şansı buldular. Oyunu bize bıraktılar, bu Leipzig için alışılagelmiş bir durum değil ancak bunu kendilerine kabul ettiren bir Başakşehir vardı. Kimseden korkmamak gerekiyor, herkesle başa baş oynayabiliyorsun. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak."