Okan Buruk: Ülke puanı için mücadelemizi sürdüreceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk karşılaşmasında Leipzig ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Başakşehir olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok zor bir maç olacağını bilmekle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Ülke puanı için geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düşmüştük. Yine bir Alman takımıyla eşleştik ve bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Bu zor gruptan yüksek puanlarla çıkmak çok kolay değil, biz tek tek maçlara odaklanıp yolumuzu çizeceğiz. Oyuncularım ve ben geçen seneki mantaliteyi taşıyarak ciddiye alacağız. Herkes iyi oyunculara sahip olabilir ama herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Nagelsmann dünyadaki en başarılı teknik adamlar arasında. Onun ismini belki ilk üç, belki ilk beş içinde sayabiliriz."