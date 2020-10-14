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'dan 'ye Avrupa maçları için başvurusu!

Medipol Başkanı , Başakşehir ve 'un Avrupa maçlarında 'nın %30 kuralının uygulanabilmesi için 'ye başvurduklarını açıkladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 20:00
Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye Avrupa maçları için seyirci başvurusu!

İstanbul Futbol Kulübü Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, kendilerinin 'nde, Demir Grup 'un da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatarak, "UEFA'nın yüzde 30 alınması konusunda aldığı karar var. de sağ olsun localarla başlangıç yaptı. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacağımız maça rakip takım yüzde 30 seyirci alabiliyor ama biz burada rövanşı oynadığımızda seyirci alamıyoruz. Bir sonraki hafta ile oynuyoruz. Sivasspor da aynı durumda. Dolayısıyla hem biz hem de Sivasspor için bir dezavantaj oluyor." diye konuştu.

Gümüşdağ, taraftarların uluslararası karşılaşmalara gelmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar milli maçlar kadar önemli maçlar. Baktığınızda Rusya ile oynadığımız maçta yüzde 30 seyirci vardı. Maalesef bugün ile yapacağımız maçta seyirci yok. TFF'ye bir talep yazısı yolladık. Sayın Nihat (Özdemir) Bey de değerlendireceğini söyledi. Sivasspor Kulübü de bir yazı yazdı. Talebimiz, Avrupa'da oynayacağımız maçlarda, rakiplerimiz gibi biz de yüzde 30 seyirci hakkını kullanmak istiyoruz. En azından bir pilot uygulama olur. Mesafe ve kurallara uyularak TFF bunu aşama aşama tüm lige yayabilir."

"HOCAMIZA VE TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Göksel Gümüşdağ, 'e iyi başlayamadıklarına yönelik soru üzerine, "Bizim için her maç önemli. Lige iyi başlayamadık. Maalesef 4 hafta sonunda bir puandayız. Bunlar çok doğal ve olabilir. Biz hocamıza da takımımıza da güveniyoruz. İnşallah yine şampiyonluğu zorlayan bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, futbolcularının lisans ve sözleşme durumuyla ilgili soruyu ise "Giuliano'nun lisansı biraz evvel kulübe yollandı. Herhangi bir engel yok. Sadece Visca değil diğer başka oyuncularımızın da sözleşmelerini uzattık. En yakın zamanda bunları kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde yanıtladı.

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