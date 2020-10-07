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Guiliano ve ilk kez idmanda! İşte o anlar

Başakşehir, ligin 5. haftasında oynayacağı mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferleri Guiliano ve ilk kez takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 21:40
Guiliano ve Deniz Türüç ilk kez idmanda! İşte o anlar

Futbol Takımı, 'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Guiliano ve ilk antrenmanlarına çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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