Haberler Medipol Başakşehir Fenerbahçeli Deniz Türüç Başakşehir'e transfer oldu

Fenerbahçeli 'e oldu

ve 'de son dakika haberi... Turuncu mavililer, Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu ile resmen anlaştı. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamaya göre anlaşma 1 yıllık kiralık.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 00:23
Fenerbahçeli Deniz Türüç Başakşehir'e transfer oldu

, 'den 'ü kadrosuna kattı. Başarılı oyuncu aynı zamanda Instagram'da Başakşehir'i takibe aldı.

Geçen sezon Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Deniz Türüç Başakşehir'e transfer oldu.

Toplamda 18 transfer yapan Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü kadroda düşünmüyordu.

1 YILLIK KİRALIK
Öte yandan sarı lacivertli kulüp, milli futbolcunun transferinin 1 yıllık kiralık olduğunu şue sözlerle duyurdu;

"Futbolcumuz Deniz Türüç'ün kiralık transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Deniz Türüç bir yıl boyunca Başakşehir forması giyecektir."

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