Fenerbahçeli Deniz Türüç Başakşehir'e transfer oldu

Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. Başarılı oyuncu aynı zamanda Instagram'da Başakşehir'i takibe aldı.

Geçen sezon Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Deniz Türüç Başakşehir'e transfer oldu.

Toplamda 18 transfer yapan Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü kadroda düşünmüyordu.

1 YILLIK KİRALIK

Öte yandan sarı lacivertli kulüp, milli futbolcunun transferinin 1 yıllık kiralık olduğunu şue sözlerle duyurdu;

"Futbolcumuz Deniz Türüç'ün kiralık transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Deniz Türüç bir yıl boyunca Başakşehir forması giyecektir."