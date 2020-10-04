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Başakşehir Leipzig'den Jean-Kevin 'i istiyor!

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan , kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlıyor. ekibinin gündemindeki ismi Fransız basını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:53
Başakşehir Leipzig'den Jean-Kevin Augustin'i istiyor!

'e oldukça kötü bir başlangıç yaparak 4 haftada henüz gol atamayan son şampiyon , golcü transferi için harekete geçti.

döneminin kapanmasına az bir süre kala forvet atağı yapan ekibinin gündemindeki ismi ise Fransız basını duyurdu. Foot Mercato'da yer alan habere göre Medipol Başakşehir, Leipzig forması giyen Fransız golcü Jean-Kevin 'i renklerine bağlamak istiyor.

Haberde, kariyerinde düşüş döneminde olan Augustin'in de Başakşehir'de yeni bir sayfa açabileceğine vurgu yapıldı. Öte yandan oyuncunun Başakşehir'e transfer olması halinde, Devler Ligi'nde iki eski kulübü ve Leipzig'le karşılaşacağının altı çizildi.

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Jean-Kevin Augustin, 2017'de 16 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Sırasıyla Monaco ve Leeds United'a kiralanan golcü oyuncu, performansının düşük olması nedeniyle piyasa değerinde büyük azalma yaşadı.


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