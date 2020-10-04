Başakşehir çöküşte!

İlk üç haftayı yenilgiyle kapatan Başakşehir, dün de Göztepe ile golsüz berabere kaldı. 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tuta n Okan Buruk'un öğrencileri, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. 32. dakikada Visca ile başlayan atakta Caiçara, ceza sahasına çıkardı, arka direğe seken topla buluşan Mete Demir vurdu. Stoper Atınç topu çizgiden uzaklaştırdı. Daha çok topla oynayan ve rakip kalede pozisyona giren Başakşehir, 52'de bu kez Visca ile gole yaklaştı. Boşnak futbolcunun sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 55'te hızlı gelişen Başakşehir atağında arka direkte uygun durumda olan Mete'nin vuruşu auta çıktı. 66'da Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda Atınç'tan seken topu kaleci zorlukla kontrol etti. Maç 0-0 sona erdi.

HER ŞEYİ YAPTIK GOLÜ ATAMADIK

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu maçta şut attık, korner attık, ortalar açtık ama sonuçta topu kalenin içine vuramadıktan sonra hiçbir önemi kalmıyor" dedi. Hakem Özgür Yankaya da tepkiliydi.