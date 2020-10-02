Kurtlar sofrası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. G.Saraylı eski yıldız golcü Drogba ve Trabzonspor'un eski Fransız forveti Malouda'nın çektiği kurada, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir, H Grubu'nda Fransa'dan PSG, İngiltere'den Manchester United ve Almanya'dan Leipzig ile eşleşti. Paris ekibi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde B.Münih ile finalde karşılaştı ve 1-0'lık sonuçla kupayı kaybetti. Kırmızılacivertliler, 9 lig, 13 kupa, 9 lig kupası, 9 süper kupa ve 1 kez de Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürdü.



YÜKSELEN PANZER LEİPZİG

İKİ kez Şampiyonlar Ligi, 1 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler kupa şampiyonu olan M.United, 20 defa da Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. ManU, 12 kez federasyon, 5 kez de lig kupasını havaya kaldırdı. 2009'da kurulan Leipzig ise 11 yıl gibi kısa bir sürede adından söz ettirdi. Bundesliga'ya 2015'te yükselen, 2018'de Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayan Panzerler, geçen sezon da Devler Ligi'nde yarı finale yükselmiş, PSG'ye elenmişti. Leipzig, Trabzon'dan Sörloth'u alarak kadrosunu da güçlendirdi.



DEV FİNAL OLİMPİYAT'TA

Dev final, bu sezon 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinin, geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanmış ancak koronavirüs salgını nedeniyle Lizbon'da seyircisiz olarak 8'li final şeklinde gerçekleştirilmişti.



PARİS SAİNT GERMAİN



Kadro değeri: 784 milyon euro Teknik Direktör: Thomas Tuchel En değerli oyuncular: Mbappe, Neymar, İcardi



Fransız devi PSG, yaptığı yatırımın karşılığını geçtiğimiz sezon almaya çok yaklaşmıştı. Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Fransızlar, Bayern Münih'e 1-0 kaybederek 2. oldu. Cavani ve Thiago Silva'yı gönderen PSG, grubun olduğu gibi kupanın da favorilerinden.



MANCHESTER UNİTED

Kadro Değeri: 799 milyon euro Teknik Direktör: Ole Solskjaer En değerli oyuncular: Pogba, Rashford, Fernandes

Eski yıllardaki şaşalı günlerinden uzak olan M. United, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. Premier Lig'de 3. olarak Devler Ligi biletinin sahibi olan ManU, Donny van de Beek'i kadrosuna kattı. Ligde iki maçta 3 puan alan United, henüz form tutmuş değil.



LEİPZİG

Şampiyonlar Ligi'nin yeni gediklilerinden Leipzig, geçen yıl yarı finale çıkarak sürpriz yaptı. Werner'i kaybeden ve Sörloth'u transfer eden Almanlar, grubun dengesini belirleyecek güce sahip. Yüksek enerjiye sahip kadrosuyla Başakşehir'e ters gelebilirler.