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Son dakika haberi: ve Visca kararını verdi

Son dakika haberi: Medipol 'su turuncu-lacivertlilerin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. ve ile ilgili konuşan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve 'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:13
Son dakika haberi: Başakşehir İrfan Can ve Visca kararını verdi

Ülkemizi tarihinde ilk kez 'nde temsil edecek olan Medipol 'in rakipleri belli oldu. 'nin kentinde yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan turuncu-lacivertliler en zor gruplardan birini çekti. H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Saint-Germain, ve Leipzig oldu.

VISCA VE İRFAN CAN AÇIKLAMASI

Eşleşme sonrası kurayı değerlendiren Başakşehir 'su transfere dair de önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmaları gündemde olan ve Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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