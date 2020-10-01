Başakşehir İrfan Can ve Visca kararını verdi

Ülkemizi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan turuncu-lacivertliler en zor gruplardan birini çekti. H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.

VISCA VE İRFAN CAN AÇIKLAMASI

Eşleşme sonrası kurayı değerlendiren Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt transfere dair de önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmaları gündemde olan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.