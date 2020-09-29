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'in transfer listesindeki Ibrahim Said Viborg ile anlaşma sağladı!

Gelecek vaat eden oyunculara ayrı bir önem veren Medipol , bu hedef doğrultusunda 18 yaşındaki futbolcu Ibrahim Said'i gündemine almıştı. Nijeryalı oyuncu, Ligi ekiplerinden Viborg'a transfer oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 12:28
Başakşehir'in transfer listesindeki Ibrahim Said Viborg ile anlaşma sağladı!

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden ve bir yandan da geleceğe dönük potansiyelli futbolcuları renklerine bağlamak için çalışmalar yapan 'in istediği Ibrahim Said, 'yı tercih etti. Academy orta saha oyuncusu Nijeryalı Said, Danimarka 1. Lig takımlarından Viborg FF ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

2019 FIFA U17 'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahim'in transferi hakkında Nijerya basınına açıklamalarda bulunan Dabo Babes Akademi Koordinatörü Muzammil Dalhatu Yola, "Şu anda Abuja'da, yeni ekibine katılmak için Danimarka'ya gitmeden önce çalışma iznini bekliyor. ve Başakşehir de ilgilendi ama kendini geliştirmek için iki kulüpte de oynayacak zamanı olmayacaktı. Viborg'un, Afrikalı oyuncuları geliştirme geçmişi var. Genç bir oyuncu olarak bu onun için iyi bir hamle" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ibrahim Said'in ismi bir dönem 'yle de anılmıştı.


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