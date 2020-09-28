Haberler Medipol Başakşehir Son dakika: Başakşehir Ravil Tagir'in transferini resmen açıkladı!

Son dakika: 'in transferini resmen açıkladı!

, 'ın uzun süredir peşinde olduğu genç yıldız adayını kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, Altınordu'nun genç stoperi 'in transferini resmen açıkladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:16 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:35
Son dakika: Başakşehir Ravil Tagir'in transferini resmen açıkladı!

Medipol 'den 'a çalımı geldi. Turuncu-lacivertliler, 'in gözdesi konumunda olan 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu lacivertliler, Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.

Altınordu Futbol Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, yeni takımında 35 numaralı formayı giyecek.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21 Yaş Altı 'nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız yer aldı.

Altınordu Futbol Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek.

Ravil Tagir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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