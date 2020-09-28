Son dakika: Başakşehir Ravil Tagir'in transferini resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Turuncu-lacivertliler, Fatih Terim'in gözdesi konumunda olan 17 yaşındaki futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Turuncu lacivertliler, Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.

Altınordu Futbol Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, yeni takımında 35 numaralı formayı giyecek.



Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.

Altınordu Futbol Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek.

Ravil Tagir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.