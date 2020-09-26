Şehir yanıyor!

SüperLig'in son şampiyonu, 36 yıl sonra lige dönen Karagümrük'e yenilerek, 3. haftayı da boş geçti: 0-2. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 47. dakikasında Mevlüt Erdinç'in asistinde topu tamamlayan Enzo Roco, Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. İlk iki haftayı 2-0'lık yenilgilerle kapatan Başakşehir, İrfan Can'ın ikinci sarıdan kızarması ile 82. dakikada 10 kişi kaldı. Beraberlik golü için yüklenen Başakşehir kalesinde Ndao'nun kaptığı topla kontratak geliştiren Karagümrük, 90. dakikada Sabo'nun golüyle karşılaşmanın skorunu belirledi. 36 yıl sonra lige dönen Karagümrük, 7 puanla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise üçüncü maçını da 2-0'lık skorla kapatarak "sıfır" çekti.