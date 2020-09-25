Okan Buruk'tan maç sonu flaş sözler! "Hedefi olmayanlarla yolları ayıracağız"

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-0 kazandı.

Bu mağlubiyetle birlikte 3'te 0 yapan son şampiyon Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"2 mağlubiyet bize yakışmıyordu buna 3'ü ekledik. Hücum üretkenliğimiz azalıyor. Yediğimiz goller bizi psikolojik olarak aşağı çekiyor."

"Üzüntülüyüm, oyuncularıma da söyledim. Bu işin en başta sorumlusu benim, bu takımı aynı şekilde devam ettiren, onlara güvenen, sorumlu benim. Onlara düşen kendilerini toparlamaları."

"Ben değişime çok sıcak bakmadım, şampiyon olan ve çabuk yeni sezona başlayan bir takımdık ama çok fazla hedefi olmayan oyuncularla yola devam etmeyeceğiz."

"Sol kanatta sıkıntı yaşıyoruz, aslında transfer de yaptık ama hem sol bek, hem sol açık sakatlandı. Yine ön tarafa bir oyuncu daha, bir de stoper bölgesine bir oyuncu düşüncemiz var ama bununla ilgili değişiklik de olabilir."

"Kadromuzda değişiklikler yapacağız. Sezona başladığımız bazı oyuncularla da, bu sene gördükten sonra yolları ayırmamız gerekecek. Hedefi olmayan oyuncularla devam etmeyeceğiz."