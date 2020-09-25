Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ravil Tagir çalımı! Transfer...

'den ve 'ye çalımı! ...

'in son şampiyonu Medipol 'de operasyonu sürüyor. Turuncu-lacivertliler, ve 'nin gözdesi konumunda bulunan Altınordu'nun genç stoperi 'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 17:55
Başakşehir'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ravil Tagir çalımı! Transfer...

Transferde tecrübeli isimlerin yanı sıra gelecek vaat eden futbolcuları da gündemine alan 'den flaş bir hamle geldi. Turuncu-lacivertliler, Altınordu'nun genç stoperi 'i kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

beIN Sports, , ve ile de adı geçen 17 yaşındaki Ravil Tagir'in transferi için Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Turuncu lacivertliler, Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.

Genç futbolcunun, gelecek hafta 'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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