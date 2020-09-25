Başakşehir'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ravil Tagir çalımı! Transfer...

Transferde tecrübeli isimlerin yanı sıra gelecek vaat eden futbolcuları da gündemine alan Başakşehir'den flaş bir hamle geldi. Turuncu-lacivertliler, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.



beIN Sports, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen 17 yaşındaki Ravil Tagir'in transferi için Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Turuncu lacivertliler, Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.

Genç futbolcunun, gelecek hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



