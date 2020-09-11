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11 Eylül 2020, Cuma
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’de Chadli imzaladı

Başakşehir’de Chadli imzaladı

, daha önceden anlaşmaya vardığı Fas asıllı Belçikalı yıldız sol açık 'yle 2 yıllık imza attı.

, daha önceden anlaşmaya vardığı Fas asıllı Belçikalı yıldız sol açık 'yle 2 yıllık imza attı. Bonservisi Monaco'da bulunan ve geçen sezon kiralık gittiği ekibi Anderlecht'te 19 maçta 8 gol, 5 asist yapan 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat, 59 kez giydiği milli formayla da 8 gol attı.
  1. 11.9.2020
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