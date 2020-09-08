Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'i Rafael'i resmen açıkladı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Medipol Başakşehir bir süredir sağ bek mevkisi için çalışmalarını sürdürüyordu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Rafael'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.





