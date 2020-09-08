Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'i Rafael'i resmen açıkladı!
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler resmi sitesinden, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Medipol Başakşehir bir süredir sağ bek mevkisi için çalışmalarını sürdürüyordu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Rafael'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 17:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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