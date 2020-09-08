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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Medipol Başakşehir Rafael resmen Başakşehir'de! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberi: Rafael'i resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir Rafael'i resmen açıkladı!

'in son şampiyonu 'den flaş bir hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler resmi sitesinden, 'ın da gündeminde yer alan Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan bir süredir sağ bek mevkisi için çalışmalarını sürdürüyordu. ekibi, 'ın etmek istediği Brezilyalı yıldız Rafael'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca ve gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFERİ DUYURDUĞU VIDEO

Başakşehir Rafael'in transferini bu videoyla duyurdu!



  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 18:22
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