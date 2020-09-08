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08 Eylül 2020, Salı
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Sambacı Rafael ’de

Sambacı Rafael Başakşehir’de

, 'ın da ilgilendiği Fransız devi 'un sağ beki Rafael'le anlaştı.

, 'ın da ilgilendiği Fransız devi 'un sağ beki Rafael'le anlaştı. Kulübünden bonservisini alan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. 2 kez Brezilya 'nda görev alan, forması da giyen Rafael, geçen sezon 19 maçta ter döktü.
  1. 8.9.2020
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