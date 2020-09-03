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03 Eylül 2020, Perşembe
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Leibold'e kancayı attı

Başakşehir Tim Leibold'e kancayı attı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek , transferde atağa kaldı. Turuncu lacivertliler, ’un 26 yaşındaki sol beki Leibold ile ilgileniyor.

, geçen sezon Bundesliga'ya çıkmayı son maçta kaçıran 2. Lig ekibi 'un 26 yaşındaki sol beki Leibold ile görüşüyor.

Hamburg'da 1 gol, 16 asistle oynayan Leibold'un kontratı 2023'te sona eriyor.

  1. 3.9.2020
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