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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Sevilla, İrfan Can’ı istiyor

Sevilla, İrfan Can’ı istiyor

Başkanı , 'nin talibini açıkladı.

Başkanı , 'nin talibini açıkladı. Gümüşdağ, "Yurt içinden herhangi bir teklif yok. Sadece Sevilla'dan bir teklif vardı" dedi. 3 yıldır Başakşehir'de oynayan 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 39 maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı.
  1. 2.9.2020
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