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28 Ağustos 2020, Cuma
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Şehir’e sponsor

Şehir’e sponsor

, Bilcee ile forma tedarik sponsorluğu için bugün basın toplantısı düzenleyecek.

, Bilcee ile forma tedarik sponsorluğu için bugün basın toplantısı düzenleyecek. Başakşehir Başkanı ve Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce'nin katılımıyla düzenlenecek toplantı, 'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
  1. 28.8.2020
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