Medipol Başakşehir Martin Skrtel ile sözleşme yeniledi
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Turuncu-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Slovak stoper Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.
Medipol Başakşehir deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel ile nikah tazeledi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Slovak futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 17:34
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir Martin Skrtel ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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