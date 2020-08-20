Medipol Başakşehir Martin Skrtel ile sözleşme yeniledi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Skrtel 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de!

ile sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir Martin Skrtel ile sözleşme yeniledi

'i şampiyon tamamlayan 'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Turuncu-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Slovak stoper ile 1 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

deneyimli savunma oyuncusu ile nikah tazeledi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Slovak futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 17:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir Martin Skrtel ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA