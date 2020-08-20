Medipol Başakşehir Martin Skrtel ile sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel ile nikah tazeledi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Slovak futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.