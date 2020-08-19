Gökhan İnler için karar verildi! Gelecek sezon... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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için karar verildi! Gelecek sezon...

Gökhan İnler için karar verildi! Gelecek sezon...

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'de takımdaki geleceği merak edilen kişilerden olan için karar verildi. İşte detaylar...

'de geçen sezonun şampiyonu 'de, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki ile yollar ayrıldı.
Başakşehir'den deneyimli orta saha ile ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

  1. 19.08.2020
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