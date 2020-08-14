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14 Ağustos 2020, Cuma
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Atabey Çiçek Westerlo’da

Atabey Çiçek Westerlo’da

Başakşehir, Atabey Çiçek'i (25) Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.

Başakşehir, Atabey Çiçek'i (25) Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı. 2017'de Bandırma'dan 1 milyon euro karşılığında İstanbul ekibine imza atan forvet, Adana Demir ve Ümraniye'ye kiralandı. Geçen sezon isi Samsun'da 26 maçta 9 golle oynadı.
  1. 14.8.2020
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