Atabey Çiçek Westerlo’da

Başakşehir, Atabey Çiçek'i (25) Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.

Başakşehir, Atabey Çiçek'i (25) Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı. 2017'de Bandırma'dan 1 milyon euro karşılığında İstanbul ekibine imza atan forvet, Adana Demir ve Ümraniye'ye kiralandı. Geçen sezon isi Samsun'da 26 maçta 9 golle oynadı.