Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi maçları corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Turnuvadaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Başakşehir'de sakatlığı bulunan Azubuike ile sözleşmesi sona erdiği için ülkesi Brezilya'ya dönen Robinho, kafileye dahil edilmedi. Futbolseverler, mücadelenin başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Kopenhag-Medipol Başakşehir Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 12 Mart'ta İstanbul'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçmesi halinde, çeyrek finalde büyük olasılıkla İngiliz ekibi Manchester United'la eşleşecek. Premier Lig temsilcisi, son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.
KOPENHAG'DA İKİ EKSİK
Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemeyecek. Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N'Doye da bu mücadelede sahada olmayacak.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
- 05.08.2020
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Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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