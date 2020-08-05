Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

maçları corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Turnuvadaki temsilcimiz , son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Başakşehir'de sakatlığı bulunan Azubuike ile sözleşmesi sona erdiği için ülkesi 'ya dönen Robinho, kafileye dahil edilmedi. Futbolseverler, mücadelenin başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Kopenhag-Medipol Başakşehir Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başlıyor. Temsilcimiz deplasmanda ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 12 Mart'ta 'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçmesi halinde, çeyrek finalde büyük olasılıkla İngiliz ekibi 'la eşleşecek. temsilcisi, son 16 turu ilk maçında temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.

KOPENHAG'DA İKİ EKSİK

Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemeyecek. Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N'Doye da bu mücadelede sahada olmayacak.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

  1. 05.08.2020
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