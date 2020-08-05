Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi maçları corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Turnuvadaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 12 Mart'ta İstanbul'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçmesi halinde, çeyrek finalde büyük olasılıkla İngiliz ekibi Manchester United'la eşleşecek. Premier Lig temsilcisi, son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann (MUHTEMEL)
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 18:34
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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