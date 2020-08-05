Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir'in Kopenhag maçı ilk 11'i belli oldu!

Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

maçları corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Turnuvadaki temsilcimiz , son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başlıyor. Temsilcimiz deplasmanda ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 12 Mart'ta 'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçmesi halinde, çeyrek finalde büyük olasılıkla İngiliz ekibi 'la eşleşecek. temsilcisi, son 16 turu ilk maçında temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann (MUHTEMEL)

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 18:34
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