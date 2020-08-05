Kopenhag - Başakşehir | CANLI
UEFA Avrupa Ligi maçları corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start aldı. Turnuvadaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. 12 Mart'ta İstanbul'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçip çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ
KOPENHAG: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 19:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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