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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kopenhag - Başakşehir | CANLI

Kopenhag - Başakşehir | CANLI

maçları corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start aldı. Turnuvadaki temsilcimiz , son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başladı. Temsilcimiz deplasmanda ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. 12 Mart'ta 'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçip çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ

KOPENHAG: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 19:51
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