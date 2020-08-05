Avrupa'da tur gecesi! İşte Başakşehir'in Kopenhag maçı 11'i - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Avrupa'da tur gecesi! İşte Başakşehir'in Kopenhag maçı 11'i

Avrupa'da tur gecesi! İşte 'in Kopenhag maçı 11'i

Avrupa'da tur gecesi! İşte Başakşehir'in Kopenhag maçı 11'i

’ndeki tek temsilcimiz , Kopenhag deplasmanına 1-0’lık avantajla çıkacak. ’ndaki maç 19.55’te başlayacak. İşte Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig şampiyonu Medipol , 'nde yoluna devam etmek istiyor. Son 16 turunda Kopenhag'ı 12 Mart'ta oynanan seyircili karşılaşmada 1-0 yenen temsilcimiz, turu geçmek için sahaya çıkıyor. Saat 19.55'te başlayacak maçı İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek. 'ndaki müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Turuncu-lacivertliler ilk maçı 88'de Visca'nın penaltı golüyle kazanmıştı. Tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yetiyor. 1-0'lık mağlubiyet uzatmaya götürecek. İki farklı yenilgilerde ise tura veda edilecek. Başakşehir çeyrek finale kalırsa, Manchester United-Lask Linz galibiyle eşleşecek. İlk maçı 5-0 kazanan ManU'nun tur bileti cebinde.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, .

'ÇOK GÜZEL BİR TESADÜF'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık skor avantajını değerlendirmek istediklerini belirterek,"Bizi çok zor bir maç bekliyor. Sakat Azubuike yok, Robinho ülkesinde, Onun dışında tüm takım buradayız" dedi. 20 yıl önceki UEFA Kupası finali sorulan Buruk, "Benim için çok güzel bir tesadüf, 20 yıl önce UEFA Kupası'nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir'in başında yine burada bir Avrupa Ligi maçında teknik adam olarak sahaya çıkacağım" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba da tur için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak" dedi.

  1. 5.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa'da tur gecesi! İşte Başakşehir'in Kopenhag maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA