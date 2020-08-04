Başakşehir tura hazır - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir tura hazır

tura hazır

Başakşehir tura hazır

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda yarın Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol hazırlıklarını sürdürdü.

'in yeni şampiyonu, 'da oynanan ilk mücadeleyi 1-0'lık skorla galip tamamlamıştı. Bu arada takımın stoperi eski kulübü 'un şampiyonluğunu kutlarken "Onların duruma çok önceden belliydi. Biz ile zorlu bir yarışı kazandık" dedi.

  1. 4.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir tura hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA