Başakşehir tura hazır

Süper Lig'in yeni şampiyonu, İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 1-0'lık skorla galip tamamlamıştı. Bu arada takımın stoperi Martin Skrtel eski kulübü Liverpool'un şampiyonluğunu kutlarken "Onların duruma çok önceden belliydi. Biz Başakşehir ile zorlu bir yarışı kazandık" dedi.