İrfan’ın gönlünde Sevilla yatıyor!

Takımın yıldızı İrfan Can Kahveci, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, "Geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Benim hedefim, önceliğim Avrupa" dedi.