İrfan’ın gönlünde Sevilla yatıyor!
Takımın yıldızı İrfan Can Kahveci, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, "Geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Benim hedefim, önceliğim Avrupa" dedi.
Takımın yıldızı İrfan Can Kahveci, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, "Geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Benim hedefim, önceliğim Avrupa" dedi.
- 29.7.2020
- Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İrfan’ın gönlünde Sevilla yatıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.