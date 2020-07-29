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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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İrfan’ın gönlünde yatıyor!

İrfan’ın gönlünde Sevilla yatıyor!

Takımın yıldızı , geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, "Geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep , gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile 'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Benim hedefim, önceliğim Avrupa" dedi.

Takımın yıldızı , geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, "Geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep , gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile 'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Benim hedefim, önceliğim Avrupa" dedi.

  1. 29.7.2020
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