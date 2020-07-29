Fernandes imzaya kaldı!

Bir yandan şampiyonluğun coşkusunu yaşayan Başakşehir, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu- lacivertlilerin, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. 32 yaşındaki Şilili sol kanatın, bugün Trabzonspor maçında son kez Alanya forması giyeceği ifade edildi. Üç sezondur turuncu-yeşilli takımda görev yapan Fernandes, 107 karşılaşmada 37 gol ve 22 asistle dikkatleri çekmişti.