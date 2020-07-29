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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fernandes imzaya kaldı!

Fernandes imzaya kaldı!

Bir yandan şampiyonluğun coşkusunu yaşayan , diğer yandan da çalışmalarını sürdürüyor. - lacivertlilerin, 'la sözleşmesi sona eren 'le prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bir yandan şampiyonluğun coşkusunu yaşayan , diğer yandan da çalışmalarını sürdürüyor. - lacivertlilerin, 'la sözleşmesi sona eren 'le prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. 32 yaşındaki Şilili sol kanatın, bugün maçında son kez Alanya forması giyeceği ifade edildi. Üç sezondur turuncu-yeşilli takımda görev yapan Fernandes, 107 karşılaşmada 37 gol ve 22 asistle dikkatleri çekmişti.

  1. 29.7.2020
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