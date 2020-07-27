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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son maçı kaybetti

Son maçı kaybetti

Şampiyon , son hafta derbisinde 'ya konuk olurken, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyon , son hafta derbisinde 'ya konuk oldu. İlk yarıyı Koita'nın 2 golüyle yenik bitiren turuncu-lacivertliler, 2. devrede 61'de Yusuf'un golüyle 3-0 geri düştü. Başakşehir, son bölümlerde Başakşehir, ve Visca'yla 2 gol bulmasına rağmen kaybetti. 5. yenilgisini Paşa'dan alan Şehir, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 69 puanla sezonu şampiyon tamamladı.
  1. 27.7.2020
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