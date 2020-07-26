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26 Temmuz 2020, Pazar
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Şampiyonluk kutlaması statta

Şampiyonluk kutlaması statta

Kasımpaşa maçıyla bugün sezonu tamamlayacak olan , bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Stadı'nda gerçekleştirecek.

Kasımpaşa maçıyla bugün sezonu tamamlayacak olan , bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Stadı'nda gerçekleştirecek. Üstü açık otobüsle stada geçecek olan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.
  1. 26.7.2020
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