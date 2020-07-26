Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: Çok fazla hata yaptık - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: Çok fazla hata yaptık

Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: Çok fazla hata yaptık

, mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren genç teknik adam, "Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik" diye konuştu.

'de şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen , sezonun son maçında 'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , rehavet nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Genç teknik adam, "Her oyuncu bizim için önemli. Daha az süre alan ve daha çok süre alan oyuncular var. Bugün biraz daha daha az süre almış oyuncuları oynatmak istedik. Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik." dedi.

Kasımpaşa'nın maçın başında kendilerini alkışlamasına da değinen Buruk, "Alkışlarla sahaya çıktık, çok teşekkür ediyorum, çok değerli. Aynı alkışları ben de onlara, yönetime ve oyunculara göndermek istiyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.

  1. 26.07.2020
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