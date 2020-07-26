Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: Çok fazla hata yaptık
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren genç teknik adam, "Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik" diye konuştu.
Süper Lig'de şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen Medipol Başakşehir, sezonun son maçında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rehavet nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.
Genç teknik adam, "Her oyuncu bizim için önemli. Daha az süre alan ve daha çok süre alan oyuncular var. Bugün biraz daha daha az süre almış oyuncuları oynatmak istedik. Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik." dedi.
Kasımpaşa'nın maçın başında kendilerini alkışlamasına da değinen Buruk, "Alkışlarla sahaya çıktık, çok teşekkür ediyorum, çok değerli. Aynı alkışları ben de onlara, yönetime ve oyunculara göndermek istiyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.
- 26.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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