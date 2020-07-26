Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekip bu mücadele öncesi 69, ev sahibi takım ise 40 puanda.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maç bugün saat 17.00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thiam

Sakat: Sarlija, Tirpan, Ndongala

Cezalı: Yok

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Sakat: Yok

Cezalı: Yok