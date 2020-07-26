Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'in 34. haftasının kapanış mücadelesinde, şampiyonluğu garantileyen deplasmanına konuk oluyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşma öncesi 69 puanda, ev sahibi takım ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa'da Sarlija, Tirpan ve Ndongala sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Peki, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

'de sezonu şampiyon tamamlayan , son maçına deplasmanında çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekip bu mücadele öncesi 69, ev sahibi takım ise 40 puanda.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maç bugün saat 17.00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem düdük çalacak.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Pavelka, , Quaresma, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thiam

Sakat: Sarlija, Tirpan, Ndongala

Cezalı: Yok

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

  1. 26.07.2020
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