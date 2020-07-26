Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 34. haftasının kapanış mücadelesinde, şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşma öncesi 69 puanda, ev sahibi takım ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa'da Sarlija, Tirpan ve Ndongala sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Peki, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekip bu mücadele öncesi 69, ev sahibi takım ise 40 puanda.
KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa'nın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maç bugün saat 17.00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thiam
Sakat: Sarlija, Tirpan, Ndongala
Cezalı: Yok
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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