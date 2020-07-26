Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI

- Başakşehir | CANLI

Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI

'in 34. haftasının kapanış mücadelesinde, şampiyonluğu garantileyen deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

'de sezonu şampiyon tamamlayan , ligin son haftasında deplasmanına konuk oluyor.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR CANLI

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koit

Sakat: Sarlija, Tirpan, Ndongala

Cezalı: Yok

Medipol Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet Topal, Caicara, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 17:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA