Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 34. haftasının kapanış mücadelesinde, şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR CANLI
KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koit
Sakat: Sarlija, Tirpan, Ndongala
Cezalı: Yok
Medipol Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet Topal, Caicara, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 17:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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