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26 Temmuz 2020, Pazar
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Ambargo koyarız

Ambargo koyarız

: Arka arkaya yıllarca şampiyon olabiliriz.

ve A 'ın kalecisi iddialı açıklamalar yaptı. Şampiyon luğun tadını çıkardıklarını aktaran tecrübeli eldiven, "Önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağız. Kulüp güzel adımlar atıyor. Şampiyonluğu ve Kupası'nı düşünüyoruz ama önümüzde şampiyonluğa senelerce ambargo koyabileceğimiz yıllar var" ifadelerini kullandı.

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  1. 26.7.2020
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