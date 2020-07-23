Real Madrid Deha Sarıahmet'le ön protokol imzaladı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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'le ön protokol imzaladı!

Real Madrid Deha Sarıahmet'le ön protokol imzaladı!

İspanyol devi , altyapısına 'den yaptı. Başakşehir altyapısında forma giyen 2003 doğumlu , eflatun-beyazlı ekiple ön protokol imzaladı.

ekiplerinden , dikkat çeken bir transfere imza attı. Madrid temsilcisi, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu 'le ön protokol imzaladı.

Futbola Boluspor altyapısında başlayan Sarıahmet, sol kanat mevkisinde forma giyiyor. Genç futbolu transferine ilişkin Öncü TV'ye yaptığı açıklamada, "Bir buçuk yıldır beni takip ediyorlamış. -Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği- maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar. Şu an çok heyecanlıyım. Biraz da düşünceliyim. İngilizce ve İspanyolca çok fazla bilmiyorum. Bu beni biraz zorlayabilir. İnşallah kısa sürede oraya uyum sağlayacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Deha Sarıahmet, Türkiye'den örnek aldığı futbolcunun ise Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür olduğunu dile getirdi.


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  1. 23.07.2020
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