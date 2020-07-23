Real Madrid Deha Sarıahmet'le ön protokol imzaladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, dikkat çeken bir transfere imza attı. Madrid temsilcisi, Medipol Başakşehir altyapısında forma giyen 2003 doğumlu Deha Sarıahmet'le ön protokol imzaladı.

Futbola Boluspor altyapısında başlayan Sarıahmet, sol kanat mevkisinde forma giyiyor. Genç futbolu transferine ilişkin Öncü TV'ye yaptığı açıklamada, "Bir buçuk yıldır beni takip ediyorlamış. Türkiye-Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar. Şu an çok heyecanlıyım. Biraz da düşünceliyim. İngilizce ve İspanyolca çok fazla bilmiyorum. Bu beni biraz zorlayabilir. İnşallah kısa sürede oraya uyum sağlayacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Deha Sarıahmet, Türkiye'den örnek aldığı futbolcunun ise Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür olduğunu dile getirdi.



